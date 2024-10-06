Грози місцями будуть на Харківщині 7 жовтня – прогноз погоди

Завтра, 7 жовтня, в Харкові та області вперше за довгий час мають розпочатися дощі. Поки що Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив про короткочасні опади.

На Харківщині, за прогнозом синоптиків, 7 жовтня очікується невеликий дощ вдень, місцями – гроза. Вночі без істотних опадів.

При цьому температура повітря буде достатньо високою: вночі 10 – 15º, удень ​​20 – 25º. Прогнозують південний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

У Харкові гроз не очікують, проте вдень має пройти невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі буде 11 – 13º, удень 22 – 24º.

Нагадаємо, вперше за чотири місяці практично повної посухи на Харківщину йдуть дощі. За прогнозами синоптиків, 7 жовтня стане лише першим днем ​​приходу вологи. 8 жовтня “полив” має активізуватися.