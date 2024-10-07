Харків дочекався дощу: що відбувається на вулицях міста (відео)
У Харкові сьогодні, 7 жовтня, вперше за довгий час розпочався дощ.
Дощ розпочався після 16:00. Поки що дощ несильний, і в деяких районах уже закінчився.
Про негоду – грозу та сильний вітер, раніше попереджали в Регіональному центрі з гідрометеорології.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 16:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні, 7 жовтня, вперше за довгий час розпочався дощ.".