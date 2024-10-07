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Харків дочекався дощу: що відбувається на вулицях міста (відео)

Репортаж 16:58   07.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вікторія Яковенко
Харків дочекався дощу: що відбувається на вулицях міста (відео)

У Харкові сьогодні, 7 жовтня, вперше за довгий час розпочався дощ.

Дощ розпочався після 16:00. Поки що дощ несильний, і в деяких районах уже закінчився.

Про негоду – грозу та сильний вітер, раніше попереджали в Регіональному центрі з гідрометеорології.

 

 

 

 

Читайте також: Грози місцями будуть на Харківщині 7 жовтня – прогноз погоди

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 16:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні, 7 жовтня, вперше за довгий час розпочався дощ.".