Харків дочекався дощу: що відбувається на вулицях міста (відео)

У Харкові сьогодні, 7 жовтня, вперше за довгий час розпочався дощ.

Дощ розпочався після 16:00. Поки що дощ несильний, і в деяких районах уже закінчився.

Про негоду – грозу та сильний вітер, раніше попереджали в Регіональному центрі з гідрометеорології.