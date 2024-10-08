Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки

Вдень 8 жовтня на Харківщині очікуються сильні вітри, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

“Вдень 8 жовтня по області та місту очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)”, – написали синоптики.

Тим часом, у зв’язку з погіршенням погодних умов у регіоні, у патрульній поліції Харківщини нагадали про правила безпечної поїздки під час дощів.

📌увімкніть ближнє світло фар;

📌 дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;

📌обирайте безпечну швидкість;

📌якщо виникла необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово;

📌не робіть різких маневрів.

Патрульні також попереджають, що під час злив погіршується видимість, зростає гальмівний шлях, а під час різких маневрів авто може занести. Тож закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах.