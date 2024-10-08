Live
  • Вт 08.10.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.22

Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки

Погода 09:56   08.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки Фото: Василь Голосний

Вдень 8 жовтня на Харківщині очікуються сильні вітри, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

“Вдень 8 жовтня по області та місту очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)”, – написали синоптики.

Тим часом, у зв’язку з погіршенням погодних умов у регіоні, у патрульній поліції Харківщини нагадали про правила безпечної поїздки під час дощів.

📌увімкніть ближнє світло фар;
📌 дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
📌обирайте безпечну швидкість;
📌якщо виникла необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово;
📌не робіть різких маневрів.

Патрульні також попереджають, що під час злив погіршується видимість, зростає гальмівний шлях, а під час різких маневрів авто може занести. Тож закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах.

Читайте також: Харків дочекався дощу: що відбувається на вулицях міста (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
07.10.2024, 08:08
Новини Харкова — головне за 8.10: успіхи РФ у Вовчанську, 31 бій в області
Новини Харкова — головне за 8.10: успіхи РФ у Вовчанську, 31 бій в області
08.10.2024, 10:28
Принижував загиблих українських воїнів: харків’янину загрожує 5 років тюрми
Принижував загиблих українських воїнів: харків’янину загрожує 5 років тюрми
08.10.2024, 10:23
Гриби в посуху збирають на Харківщині: де та що знайшли (відео)
Гриби в посуху збирають на Харківщині: де та що знайшли (відео)
08.10.2024, 10:15
ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу
ISW: РФ просунулася у Вовчанську та заявила про захоплення агрегатного заводу
08.10.2024, 07:24
Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки
Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки
08.10.2024, 09:56

Новини за темою:


Ви читали новину: «Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 09:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 8 жовтня на Харківщині очікуються сильні вітри, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".