Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки
Вдень 8 жовтня на Харківщині очікуються сильні вітри, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
“Вдень 8 жовтня по області та місту очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)”, – написали синоптики.
Тим часом, у зв’язку з погіршенням погодних умов у регіоні, у патрульній поліції Харківщини нагадали про правила безпечної поїздки під час дощів.
📌увімкніть ближнє світло фар;
📌 дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
📌обирайте безпечну швидкість;
📌якщо виникла необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово;
📌не робіть різких маневрів.
Патрульні також попереджають, що під час злив погіршується видимість, зростає гальмівний шлях, а під час різких маневрів авто може занести. Тож закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах.
Читайте також: Харків дочекався дощу: що відбувається на вулицях міста (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: ветра, патрульная полиция Харьковской области, погода, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 09:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 8 жовтня на Харківщині очікуються сильні вітри, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".