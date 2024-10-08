Гриби в посуху збирають на Харківщині: де та що знайшли (відео)

Грибники в групі “Любителі тихого полювання: Харківська область і не тільки” у Фейсбуці повідомили про практично сенсаційну в таку посуху знахідку – у лісах з’явилися опеньки.

“Дуууже сухо! Але ж натрапили на опеньки. Богодухівський р-н“, – повідомила учасниця групи Марина Олексіїнко за підсумками “тихого полювання” на минулих вихідних.

Вона також поділилася відео знахідки.

Відео: Maryna Oleksiienko

Відео: Maryna Oleksiienko

А також – фото самого “улову”.

Подібний успіх у грибників єдиний за всю осінь. В основному любителі тихого полювання в Харківській області журяться через тривалу посуху та діляться ностальгічними фото виняткових “урожаїв” минулого року.

“Милуюсь своїми старими фотками грибочків. Нових на жаль нема і хто зна чи й будуть”, – пише Інна Котляр.

На відсутність дощів та паліїв лісів скаржаться й інші учасники групи.

Нагадаємо, Харківський регіональний центр з гідрометеорології прогнозував суттєвий дощ та грозу минулої ночі в Харкові та області, проте зливи не сталося. На 8 жовтня в Харкові та області оголосили метеопопередження через сильний вітер.