Гриби в посуху збирають на Харківщині: де та що знайшли (відео)
Грибники в групі “Любителі тихого полювання: Харківська область і не тільки” у Фейсбуці повідомили про практично сенсаційну в таку посуху знахідку – у лісах з’явилися опеньки.
“Дуууже сухо! Але ж натрапили на опеньки. Богодухівський р-н“, – повідомила учасниця групи Марина Олексіїнко за підсумками “тихого полювання” на минулих вихідних.
Вона також поділилася відео знахідки.
Відео: Maryna Oleksiienko
Відео: Maryna Oleksiienko
А також – фото самого “улову”.
Подібний успіх у грибників єдиний за всю осінь. В основному любителі тихого полювання в Харківській області журяться через тривалу посуху та діляться ностальгічними фото виняткових “урожаїв” минулого року.
“Милуюсь своїми старими фотками грибочків. Нових на жаль нема і хто зна чи й будуть”, – пише Інна Котляр.
На відсутність дощів та паліїв лісів скаржаться й інші учасники групи.
Нагадаємо, Харківський регіональний центр з гідрометеорології прогнозував суттєвий дощ та грозу минулої ночі в Харкові та області, проте зливи не сталося. На 8 жовтня в Харкові та області оголосили метеопопередження через сильний вітер.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: грибы, дожди, засуха, новини Харкова, тихая охота;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Грибники в групі “Любителі тихого полювання: Харківська область і не тільки” у Фейсбуці повідомили про практично сенсаційну в таку посуху знахідку – у лісах з’явилися опеньки".