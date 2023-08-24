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На Харьковщине фермер держал рабов — его будут судить

Общество 10:09   24.08.2023
Оксана Горун
На Харьковщине фермер держал рабов — его будут судить

На Харьковщине пойдет под суд современный «плантатор». Мужчина заманивал к себе на ферму социально незащищенных людей обещаниями высоких зарплат. А затем отбирал документы и мобильные и заставлял работать «за еду».

В трудовой эксплуатации обвиняют 57-летнего фермера из Сахновщинского района.

«Мужчина подыскивал на территории Харьковской и Днепропетровской областей лиц из социально незащищенных слоев населения, которые находились в тяжелом материальном положении. Обвиняемый предлагал работу в его фермерском хозяйстве, обещая высокую зарплату, трехразовое питание и достойные условия труда. После получения согласия потерпевших фермер привозил их на территорию хозяйства, отбирал документы и мобильные телефоны. О выполнении обещаний относительно достойных условий труда и нормированном восьмичасовом рабочем дне тоже речь не шла — люди были вынуждены жить в антисанитарных условиях, тяжело работать, не получая зарплату. Владелец хозяйства заставлял их выполнять сельскохозяйственные работы просто за продукты питания, которых не хватало для минимальных потребностей человека и тем более для тяжелого труда», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Следователи установили уже 15 потерпевших. Дело передали в суд. Его будут рассматривать в Сахновщине.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 10:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине пойдет под суд современный «плантатор». Мужчина заманивал к себе на ферму социально незащищенных людей обещаниями высоких зарплат. А затем отбирал документы и мобильные и заставлял работать «за еду»".