На Харьковщине фермер держал рабов — его будут судить

На Харьковщине пойдет под суд современный «плантатор». Мужчина заманивал к себе на ферму социально незащищенных людей обещаниями высоких зарплат. А затем отбирал документы и мобильные и заставлял работать «за еду».

В трудовой эксплуатации обвиняют 57-летнего фермера из Сахновщинского района.

«Мужчина подыскивал на территории Харьковской и Днепропетровской областей лиц из социально незащищенных слоев населения, которые находились в тяжелом материальном положении. Обвиняемый предлагал работу в его фермерском хозяйстве, обещая высокую зарплату, трехразовое питание и достойные условия труда. После получения согласия потерпевших фермер привозил их на территорию хозяйства, отбирал документы и мобильные телефоны. О выполнении обещаний относительно достойных условий труда и нормированном восьмичасовом рабочем дне тоже речь не шла — люди были вынуждены жить в антисанитарных условиях, тяжело работать, не получая зарплату. Владелец хозяйства заставлял их выполнять сельскохозяйственные работы просто за продукты питания, которых не хватало для минимальных потребностей человека и тем более для тяжелого труда», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Следователи установили уже 15 потерпевших. Дело передали в суд. Его будут рассматривать в Сахновщине.