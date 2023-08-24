На Харьковщине фермер держал рабов — его будут судить
На Харьковщине пойдет под суд современный «плантатор». Мужчина заманивал к себе на ферму социально незащищенных людей обещаниями высоких зарплат. А затем отбирал документы и мобильные и заставлял работать «за еду».
В трудовой эксплуатации обвиняют 57-летнего фермера из Сахновщинского района.
«Мужчина подыскивал на территории Харьковской и Днепропетровской областей лиц из социально незащищенных слоев населения, которые находились в тяжелом материальном положении. Обвиняемый предлагал работу в его фермерском хозяйстве, обещая высокую зарплату, трехразовое питание и достойные условия труда. После получения согласия потерпевших фермер привозил их на территорию хозяйства, отбирал документы и мобильные телефоны. О выполнении обещаний относительно достойных условий труда и нормированном восьмичасовом рабочем дне тоже речь не шла — люди были вынуждены жить в антисанитарных условиях, тяжело работать, не получая зарплату. Владелец хозяйства заставлял их выполнять сельскохозяйственные работы просто за продукты питания, которых не хватало для минимальных потребностей человека и тем более для тяжелого труда», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: Вывезла в РФ украинское зерно на 13 млн грн: на Харьковщине поймали фермера
Следователи установили уже 15 потерпевших. Дело передали в суд. Его будут рассматривать в Сахновщине.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине фермер держал рабов — его будут судить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине пойдет под суд современный «плантатор». Мужчина заманивал к себе на ферму социально незащищенных людей обещаниями высоких зарплат. А затем отбирал документы и мобильные и заставлял работать «за еду»".