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На Харківщині фермер тримав рабів – його судитимуть

Суспільство 10:09   24.08.2023
Оксана Горун
На Харківщині фермер тримав рабів – його судитимуть

На Харківщині піде під суд сучасний “плантатор”. Чоловік заманював до себе на ферму соціально незахищених людей обіцянками високих зарплат. А потім відбирав документи та мобільні й змушував працювати “за їжу”.

У трудовій експлуатації звинувачують 57-річного фермера із Сахновщинського району.

Чоловік підшукував на території Харківської та Дніпропетровської областей осіб з числа соціально незахищених верств населення, які перебували в скрутному матеріальному становищі. Обвинувачений пропонував роботу на його фермерському господарстві, обіцяючи високу зарплатню, триразове харчування і гідні умови праці. Після отримання згоди потерпілих фермер привозив їх на територію господарства, відбирав документи та мобільні телефони. Про виконання обіцянок щодо гідних умов праці та нормований восьмигодинний робочий день теж не йшлось — люди були вимушені жити в антисанітарних умовах, тяжко працювати, не отримуючи зарплатню. Власник господарства примушував їх виконувати сільськогосподарські роботи просто за продукти харчування, яких не вистачало для мінімальних потреб людини й тим більше для важкої праці“,- повідомили подробиці у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Слідчі встановили вже 15 потерпілих. Справу передали до суду. Її розглядатимуть у Сахновщині.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині піде під суд сучасний “плантатор”. Чоловік заманював до себе на ферму соціально незахищених людей обіцянками високих зарплат. А потім відбирав документи та мобільні й змушував працювати “за їжу”".