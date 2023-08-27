Сегодня Купянску исполняется 368 лет: поздравления Синегубова и Беседина

Сегодня отмечается День города Купянск Харьковской области. Городу на реке Оскол 27 августа исполняется 368 лет.

В этом году в Купянске нет традиционных празднований, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, так как он почти ежедневно страдает от вражеских обстрелов.

«Из-за российской агрессии Купянск получил много болезненных ран. Разрушенные дома, уничтожена инфраструктура… Город пережил почти полгода оккупации, но не покорился, все время продолжал борьбу, чтобы встретить этот День города под родным украинским флагом», — пишет начальник ХОВА.

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин также поздравил жителей города.

«Мы знаем, что война лишь временная непогода в жизни нашего непокоренного Купянска. Именно поэтому, даже в эти трудные времена, следует помнить о том, что мы являемся сообществом, что вместе мы сильнее, что любовь и дружба, которые соединяют нас, никогда не оставят нас. Мы верим в наших защитников, верим в ВСУ, верим в нашу победу!» — отмечает Беседин.

Он также призвал вспомнить в этот день обо всех, кто отдал жизнь за защиту Купянска, и всех, кто помогает городу.

Видео: Купянская ГВА