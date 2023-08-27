Сьогодні Куп’янську виповнюється 368 років: привітання Синєгубова і Беседіна
Сьогодні відзначається День Куп’янська Харківської області. Місту на річці Оскіл 27 серпня виповнюється 368 років.
Цього року в Куп’янську немає традиційних святкувань, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, оскільки він майже щодня потерпає від ворожих обстрілів.
“Через російську агресію Куп’янськ зазнав багато болючих ран. Зруйновані будинки, знищена інфраструктура… Місто пережило майже пів року окупації, але не скорилося, весь час продовжувало боротьбу, щоб зустріти цей День міста під рідним українським прапором”, — пише начальник ХОВА.
Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін також привітав мешканців міста.
“Ми знаємо, що війна лише тимчасова негода в житті нашого нескореного Куп’янська. Саме тому, навіть у ці важкі часи, варто пам’ятати про те, що ми є спільнотою, що разом ми сильніші, що любов та дружба, які з’єднують нас, ніколи не залишать нас. Ми віримо в наших захисників, віримо у ЗСУ, віримо в нашу перемогу!” – зазначає Беседін.
Він також закликав згадати в цей день про всіх, хто віддав життя за захист Куп’янська, та всіх, хто допомагає місту.
Відео: Куп’янська МВА
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 15:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні відзначається День Куп’янська Харківської області. Місту на річці Оскіл 27 серпня виповнюється 368 років.".