Как дожди пойдут, там как бабка пошепчет — Свитан о Купянском направлении

Попытки россиян наступать на Купянском направлении будут продолжаться до начала осенних дождей, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Снимать с Купянского направления 40 тысяч солдат российское командование вряд ли будет, сказал Свитан в эфире YouTube-канала «Kurbanova LIVE».

“Потому что будет обратный эффект. Если они завязли в боях, как только они начнут отходить – мы будем наступать. Рукой не помашем вслед. Будем двигаться за ними. Сколько они будут отходить, столько будем двигаться”, — пояснил эксперт.

По словам Свитана, российские части будут выполнять наступательные боевые задачи до осенних дождей.

“О Купянске, Купянске-Узловом, Сватово, Кременной, Торском мы будем слышать как минимум месяца полтора, пока не задождит на том направлении. После того как дожди пойдут, там как бабка пошепчет. Там двигаться уже невозможно будет. Там будут грибочки собирать”, — считает эксперт.

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