Як дощі підуть, там як бабка пошепче – Світан про Куп’янський напрямок
Спроби росіян наступати на Куп’янському напрямку триватимуть до початку осінніх дощів, вважає український військовий експерт полковник запасу Роман Світан.
Знімати з Куп’янського напрямку 40 тисяч солдатів російське командування навряд чи буде, сказав Світан в етері YouTube-каналу «Kurbanova LIVE».
“Бо буде зворотний ефект. Якщо вони зав’язнули у боях, як тільки вони почнуть відходити – ми наступатимемо. Рукою не помахаємо. Рухатимемося за ними. Скільки вони відходитимуть, стільки рухатимемося”, — пояснив експерт.
За словами Світана, російські частини виконуватимуть наступальні бойові завдання до осінніх дощів.
“Про Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Сватове, Кремінну, Торське ми чутимемо як мінімум місяця півтора, поки не задощить на тому напрямку. Після того, як дощі підуть, там як бабка пошепче. Там рухатися вже неможливо. Там грибочки збиратимуть”, — вважає експерт.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 12:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спроби росіян наступати на Куп’янському напрямку триватимуть до початку осінніх дощів, вважає український військовий експерт полковник запасу Роман Світан.".