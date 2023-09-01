Як дощі підуть, там як бабка пошепче – Світан про Куп’янський напрямок

Спроби росіян наступати на Куп’янському напрямку триватимуть до початку осінніх дощів, вважає український військовий експерт полковник запасу Роман Світан.

Знімати з Куп’янського напрямку 40 тисяч солдатів російське командування навряд чи буде, сказав Світан в етері YouTube-каналу «Kurbanova LIVE».

“Бо буде зворотний ефект. Якщо вони зав’язнули у боях, як тільки вони почнуть відходити – ми наступатимемо. Рукою не помахаємо. Рухатимемося за ними. Скільки вони відходитимуть, стільки рухатимемося”, — пояснив експерт.

За словами Світана, російські частини виконуватимуть наступальні бойові завдання до осінніх дощів.

“Про Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Сватове, Кремінну, Торське ми чутимемо як мінімум місяця півтора, поки не задощить на тому напрямку. Після того, як дощі підуть, там як бабка пошепче. Там рухатися вже неможливо. Там грибочки збиратимуть”, — вважає експерт.