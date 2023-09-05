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Терехов в среду собирает депутатов на сессию — всего шесть вопросов (повестка)

Политика 12:31   05.09.2023
Елена Нагорная
Терехов в среду собирает депутатов на сессию — всего шесть вопросов (повестка) Фото: Василий Голосный

Девятнадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва назначена на среду, 6 сентября. Она начнется в 12:00, как и предыдущие — в онлайн-формате.

Такое распоряжение подписал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба горсовета.

На рассмотрение депутатов выносят шесть вопросов и блок «Разное». Вначале будут голосовать за изменения в местный бюджет. Еще два проекта решений касаются изменений в структуру и положения исполнительных органов городского совета.

Также на сессии планируют внести изменения в программу развития образования Харькова на 2018 — 2024 годы и в решение «Об организации деятельности коммунального предприятия «Централизованная закупочная организация Харьковского горсовета».

Последним депутаты рассмотрят вопрос, касающийся изменений в решение «Об утверждении правил парковки транспортных средств в Харькове».


Напомним, что предыдущая сессия Харьковского горсовета состоялась 18 августа. Депутаты приняты такие решения:
— переименовали улицы с названиями, связанными с РФ;
— увеличили финансирование бригад ВСУ на 12,5 млн грн;
— семьи с онкобольными детьми получат скидку на «коммуналку»;
— Сырский стал почетным харьковчанином;
— ликвидировали управление и департамент.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 12:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девятнадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва назначена на среду, 6 сентября. Она начнется в 12:00, как и предыдущие — в онлайн-формате.".