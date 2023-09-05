Терехов в среду собирает депутатов на сессию — всего шесть вопросов (повестка)

Девятнадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва назначена на среду, 6 сентября. Она начнется в 12:00, как и предыдущие — в онлайн-формате.

Такое распоряжение подписал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба горсовета.

На рассмотрение депутатов выносят шесть вопросов и блок «Разное». Вначале будут голосовать за изменения в местный бюджет. Еще два проекта решений касаются изменений в структуру и положения исполнительных органов городского совета.

Также на сессии планируют внести изменения в программу развития образования Харькова на 2018 — 2024 годы и в решение «Об организации деятельности коммунального предприятия «Централизованная закупочная организация Харьковского горсовета».

Последним депутаты рассмотрят вопрос, касающийся изменений в решение «Об утверждении правил парковки транспортных средств в Харькове».



Напомним, что предыдущая сессия Харьковского горсовета состоялась 18 августа. Депутаты приняты такие решения:

— переименовали улицы с названиями, связанными с РФ;

— увеличили финансирование бригад ВСУ на 12,5 млн грн;

— семьи с онкобольными детьми получат скидку на «коммуналку»;

— Сырский стал почетным харьковчанином;

— ликвидировали управление и департамент.