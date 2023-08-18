В Харькове семьи с онкобольными детьми получат скидку на «коммуналку»
А Героям Украины предусмотрели компенсацию расходов на бензин для личных авто. Решения из сферы соцзащиты приняли на сессии горсовета в Харькове 18 августа.
«Семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями до 18 лет, предусмотрели дополнительные социальные гарантии, — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — Для таких семей увеличили размер льготной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг с 20% до 50% и предоставили дополнительные социальные гарантии в размере 50-процентной скидки на оплату услуг по снабжению тепловой энергией, горячей водой, централизованным водоснабжением и водоотводом, обращением с бытовыми отходами, услуг по управлению многоквартирным домом (в рамках социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами)».
Также дополнительные соцгарантии получат Герои Украины.
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«Предполагается обеспечить Героям Украины ежемесячную выплату денежной компенсации расходов на автомобильное топливо из расчета 50 л высокооктанового бензина в месяц в соответствии с актуальными ценами на топливо при наличии личного транспортного средства», — отметили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 12:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "А Героям Украины предусмотрели компенсацию расходов на бензин для личных авто. Решения из сферы соцзащиты приняли на сессии горсовета в Харькове 18 августа".