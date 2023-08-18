У Харкові сім’ї з онкохворими дітьми отримають знижку на “комуналку”

А Героям України передбачили компенсацію витрат на бензин для власних авто. Рішення зі сфери соцзахисту ухвалили на сесії міськради у Харкові 18 серпня.

“Сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю з онкологічними захворюваннями до 18 років, передбачили додаткові соціальні гарантії, – повідомила пресслужба Харківської міськради. – Для таких родин збільшили розмір пільгової знижки на оплату житлово-комунальних послуг з 20% до 50% та надали додаткові соціальні гарантії у розмірі 50-відсоткової знижки на оплату послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, послуг з управління багатоквартирним будинком (у межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами)”.

Також додаткові соцгарантії матимуть Герої України.

“Передбачається забезпечити Героям України щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 л високооктанового бензину на місяць відповідно до актуальних цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу”, – зазначили у мерії.