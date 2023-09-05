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Терехов у середу збирає депутатів на сесію – усього шість питань

Політика 12:31   05.09.2023
Олена Нагорна
Терехов у середу збирає депутатів на сесію – усього шість питань

Дев’ятнадцяту позачергову сесію Харківської міськради 8-го скликання призначено на середу, 6 вересня. Вона розпочнеться о 12:00, як і попередні – в онлайн-форматі.

Таке розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

На розгляд депутатів виносять шість питань та блок “Різне”. На початку голосуватимуть за зміни до місцевого бюджету. Ще два проєкти рішень стосуються змін до структури та положень виконавчих органів міськради.

Також на сесії планують внести зміни до програми розвитку освіти Харкова на 2018-2024 роки та до рішення “Про організацію діяльності комунального підприємства “Централізована закупівельна організація Харківської міськради”.

Останнім депутати розглянуть питання щодо змін до рішення “Про затвердження правил паркування транспортних засобів у Харкові”.


Нагадаємо, що попередня сесія Харківської міськради відбулася 18 серпня. Депутати ухвалили такі рішення:
– перейменували вулиці з назвами, пов’язаними з РФ;
– збільшили фінансування бригад ЗСУ на 12,5 млн грн;
– сім’ї з онкохворими дітьми отримають знижку на «комуналку»;
– Сирський став почесним харків’янином;
– ліквідували управління та департамент.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 12:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ятнадцяту позачергову сесію Харківської міськради 8-го скликання призначено на середу, 6 вересня. Вона розпочнеться о 12:00, як і попередні – в онлайн-форматі.".