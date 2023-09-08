ISW пишет о продвижении ВСУ на Лимано-Купянском направлении
Украинские силы 7 сентября продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники.
“Российский блогер заявил, что украинские силы отбили неустановленные позиции в Серебрянском лесничестве возле Шипиловки. Минобороны РФ заявило, что российские войска отразили атаки украинской армии в районе Кисловки и Дибровы”, — информируют аналитики.
По данным ISW, российские войска 7 сентября продолжили ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но “не предприняли никаких заявленных или подтвержденных наступлений”.
При этом Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Синьковки на Харьковщине и Новоегоровки на Луганщине.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что войска РФ после неудачи под Новоегоровкой проводят оперативную паузу и формируют новые боеспособные части из ранее разгромленных войск для дальнейших ударов.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 07:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские силы 7 сентября продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники.".