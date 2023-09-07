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На Купянском направлении рф собирает «ударный кулак» для штурма – Евлаш

Происшествия 17:27   07.09.2023
Оксана Якушко
На Купянском направлении рф собирает «ударный кулак» для штурма – Евлаш

Российские силы формируют ударный кулак на Купянском направлении из сотни тысяч военных, сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

«Они действуют по стандартному плану – сформировать ударный кулак из сотен тысяч человек, а потом просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и на других направлениях. Однако, когда грамотно формируются действия и происходит планирование и используются различные асимметричные действия, и правильно используются складки местности, рельеф, то количество уже, в принципе, не играет такой выдающейся роли, которую имело раньше», – сказал Евлаш, отвечая на вопрос о том , известна ли ВСУ стратегия армии рф по подготовке штурма на Купянском направлении.

По его словам, сейчас идет технологическая война, в частности война артиллерии и дронов, поэтому при активном применении войск отпор можно дать даже такому количеству людей.

Что касается техники, то с ней у российских сил, по словам Евлаша, есть сложности.

«Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники, как Oryx, фиксируют подведение танков Т-55, то есть мы можем заключить, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, которые ежедневно уничтожают артиллерию окупантов», – добавил он.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 17:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские силы формируют ударный кулак на Купянском направлении из сотни тысяч военных, сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.".