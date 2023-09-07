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Синегубов: РФ продолжает формировать штурмовые отряды на Купянском направлении

Общество 11:16   07.09.2023
Елена Нагорная
Синегубов: РФ продолжает формировать штурмовые отряды на Купянском направлении

На Харьковщине ежедневно работают над усилением обороноспособности, заверил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг продолжает формировать штурмовые отряды.

«У него сейчас есть цель — штурм Купянского направления. Он будет пытаться оккупировать этот город. Однако мы убеждены, что это ему не удастся, поскольку никаких успехов на поле боя он не имеет. Наши Вооруженные силы наносят максимальное поражение живой силе и технике противника ежедневно, круглосуточно. Враг атакует такими волнами, потому что постоянно ему приходится восстанавливать свои возможности для продолжения штурмовых действий», — рассказал Синегубов.

Также начальник ХОВА констатировал, что в ночь на 7 сентября усилились обстрелы севера региона — Богодуховского и Харьковского районов.

Как сообщалось ранее, один гражданский пострадал за сутки в Харьковской области в результате российских обстрелов и еще трое — от подрывов на вражеских взрывоопасных предметах.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ежедневно работают над усилением обороноспособности, заверил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".