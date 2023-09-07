По Харьковщине били из артиллерии и вертолетов, один раненый — Синегубов
Один гражданский пострадал за сутки в Харьковской области в результате российских обстрелов и еще трое — от подрывов на вражеских взрывоопасных предметах, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, враг из артиллерии, минометов и боевых вертолетов обстреливал Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Купянский районы:
— в результате обстрела с боевого вертолета поселка Казачья Лопань Харьковского района повреждены 9 частных жилых домов, гаражи, хозяйственные постройки;
— в селе Глушковка Купянского района получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии 25-летний мужчина;
— в результате обстрела с вертолета села Петропавловка Купянского района произошел пожар в поле;
— в селе Синельниково Чугуевского района обстрелами повреждены три дома и хозяйственные постройки.
Синегубов напомнил, что в районе села Норцовка Изюмского района в лесничестве на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое лесничих 25-ти и 29-ти лет. Мужчины госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также возле села Ольховатка Купянского района на взрывоопасном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Водитель 59 лет госпитализирован с взрывным ранением.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 08:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один гражданский пострадал за сутки в Харьковской области в результате российских обстрелов и еще трое — от подрывов на вражеских взрывоопасных предметах, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".