По Харьковщине били из артиллерии и вертолетов, один раненый — Синегубов

Один гражданский пострадал за сутки в Харьковской области в результате российских обстрелов и еще трое — от подрывов на вражеских взрывоопасных предметах, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, враг из артиллерии, минометов и боевых вертолетов обстреливал Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Купянский районы:

— в результате обстрела с боевого вертолета поселка Казачья Лопань Харьковского района повреждены 9 частных жилых домов, гаражи, хозяйственные постройки;

— в селе Глушковка Купянского района получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии 25-летний мужчина;

— в результате обстрела с вертолета села Петропавловка Купянского района произошел пожар в поле;

— в селе Синельниково Чугуевского района обстрелами повреждены три дома и хозяйственные постройки.

Синегубов напомнил, что в районе села Норцовка Изюмского района в лесничестве на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое лесничих 25-ти и 29-ти лет. Мужчины госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также возле села Ольховатка Купянского района на взрывоопасном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Водитель 59 лет госпитализирован с взрывным ранением.