По Харківщині гатили з артилерії та вертольотів, один поранений – Синєгубов
Один цивільний постраждав за добу на Харківщині внаслідок російських обстрілів і ще троє – від підривів на ворожих вибухонебезпечних предметах, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, ворог з артилерії, мінометів та бойових вертольотів обстрілював Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Куп’янський райони:
– внаслідок обстрілу з бойового вертольота селища Козача Лопань Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарські споруди;
– у селі Глушківка Куп’янського району отримав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний чоловік;
– внаслідок обстрілу з вертольота села Петропавлівка Куп’янського району сталася пожежа у полі;
– у селі Синельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджені три будинки та господарські споруди.
Синєгубов нагадав, що в районі села Норцівка Ізюмського району в лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісничих 25 та 29 років. Чоловіків ушпиталили у стані середньої тяжкості.
Також біля села Вільхуватка Куп’янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний автомобіль. Водія 59 років госпіталізовано.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 08:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один цивільний постраждав за добу на Харківщині внаслідок російських обстрілів і ще троє – від підривів на ворожих вибухонебезпечних предметах, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".