По Харківщині гатили з артилерії та вертольотів, один поранений – Синєгубов

Один цивільний постраждав за добу на Харківщині внаслідок російських обстрілів і ще троє – від підривів на ворожих вибухонебезпечних предметах, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, ворог з артилерії, мінометів та бойових вертольотів обстрілював Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Куп’янський райони:

– внаслідок обстрілу з бойового вертольота селища Козача Лопань Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарські споруди;

– у селі Глушківка Куп’янського району отримав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний чоловік;

– внаслідок обстрілу з вертольота села Петропавлівка Куп’янського району сталася пожежа у полі;

– у селі Синельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджені три будинки та господарські споруди.

Синєгубов нагадав, що в районі села Норцівка Ізюмського району в лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісничих 25 та 29 років. Чоловіків ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Також біля села Вільхуватка Куп’янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний автомобіль. Водія 59 років госпіталізовано.