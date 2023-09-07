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По Харківщині гатили з артилерії та вертольотів, один поранений – Синєгубов

Події 08:41   07.09.2023
Олена Нагорна
По Харківщині гатили з артилерії та вертольотів, один поранений – Синєгубов

Один цивільний постраждав за добу на Харківщині внаслідок російських обстрілів і ще троє – від підривів на ворожих вибухонебезпечних предметах, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, ворог з артилерії, мінометів та бойових вертольотів обстрілював Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Куп’янський райони:

– внаслідок обстрілу з бойового вертольота селища Козача Лопань Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарські споруди;

– у селі Глушківка Куп’янського району отримав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний чоловік;

– внаслідок обстрілу з вертольота села Петропавлівка Куп’янського району сталася пожежа у полі;

– у селі Синельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджені три будинки та господарські споруди.

Синєгубов нагадав, що в районі села Норцівка Ізюмського району в лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісничих 25 та 29 років. Чоловіків ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Також біля села Вільхуватка Куп’янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний автомобіль. Водія 59 років госпіталізовано.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 08:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один цивільний постраждав за добу на Харківщині внаслідок російських обстрілів і ще троє – від підривів на ворожих вибухонебезпечних предметах, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".