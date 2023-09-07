ISW не отрицает продвижение россиян на Лимано-Купянском направлении
6 сентября войска РФ провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники.
“Минобороны РФ заявило, что российские войска улучшили свои тактические позиции в районе Новоегоровки. Российский агрегатор новостей заявил, что войска РФ предприняли неуказанные наступления в неуказанном районе возле реки Жеребец”, — информируют аналитики.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали районы Новоселовского и Новоегоровки. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25-й армии, которые были переброшены с территории РФ.
“Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись 6 сентября. Минобороны РФ заявило, что украинские силы безуспешно атаковали в районе Сергеевки, Дубравы и Серебрянского лесничества. Российский блогер заявил 5 сентября, что украинские силы продолжают безуспешные наступательные операции на линии Сватово-Кременная”, — также цитируют источники РФ аналитики.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 09:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 сентября войска РФ провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники.".