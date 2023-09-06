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На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов — Сырский

Происшествия 08:34   06.09.2023
Оксана Якушко
На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов — Сырский

Важно не допустить потери занимаемых рубежей и позиций на Купянском направлении Харьковщины, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Об этом сообщает Military Media Center.

Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной, отметил генерал-полковник.

«Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упрямо готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу. На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции по артиллерии и минометам», – сообщил Сырский.

На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и опрокинуты с территории РФ.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции, но наши подразделения героически шаг за шагом выбивают захватчиков с родной земли.

«Основная наша задача – обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций в Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное – сделать это с минимальными потерями среди наших защитников», – подчеркнул Сырский.

Читайте также: Сырский: где на Лимано-Купянском направлении сейчас самые ожесточенные бои

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Важно не допустить потери занимаемых рубежей и позиций на Купянском направлении Харьковщины, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.".