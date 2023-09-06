На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов — Сырский
Важно не допустить потери занимаемых рубежей и позиций на Купянском направлении Харьковщины, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Об этом сообщает Military Media Center.
Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной, отметил генерал-полковник.
«Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упрямо готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу. На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции по артиллерии и минометам», – сообщил Сырский.
На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и опрокинуты с территории РФ.
На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции, но наши подразделения героически шаг за шагом выбивают захватчиков с родной земли.
«Основная наша задача – обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций в Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное – сделать это с минимальными потерями среди наших защитников», – подчеркнул Сырский.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Важно не допустить потери занимаемых рубежей и позиций на Купянском направлении Харьковщины, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.".