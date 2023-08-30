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Сырский: где на Лимано-Купянском направлении сейчас самые ожесточенные бои

Общество 08:33   30.08.2023
Елена Нагорная
Сырский: где на Лимано-Купянском направлении сейчас самые ожесточенные бои

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян на Купянско-Лиманском направлении. В то же время враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.

«Наиболее ожесточенные бои идут в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике», — отметил Сырский.

Он констатирует, что обстановка на восточном фронте остается сложной.

«Совместно с командирами ОТГ и бригад мы ежедневно анализируем обстановку, на местах принимаем решения относительно действий наших войск, а также принимаем все меры для успешного выполнения боевых задач», — добавил Сырский.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 08:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян на Купянско-Лиманском направлении. В то же время враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск.".