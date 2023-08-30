Сырский: где на Лимано-Купянском направлении сейчас самые ожесточенные бои

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян на Купянско-Лиманском направлении. В то же время враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.

«Наиболее ожесточенные бои идут в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике», — отметил Сырский.

Он констатирует, что обстановка на восточном фронте остается сложной.

«Совместно с командирами ОТГ и бригад мы ежедневно анализируем обстановку, на местах принимаем решения относительно действий наших войск, а также принимаем все меры для успешного выполнения боевых задач», — добавил Сырский.