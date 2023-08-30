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Сирський: де на Лимано-Куп’янському напрямку зараз йдуть найзапекліші бої

Суспільство 08:33   30.08.2023
Олена Нагорна
Сирський: де на Лимано-Куп’янському напрямку зараз йдуть найзапекліші бої

Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Водночас ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.

«Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де супротивник, попри втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці», – зазначив Сирський.

Він констатує, що обстановка на східному фронті залишається складною.

«Спільно з командирами ОТУ і бригад ми щоденно аналізуємо обстановку, на місцях приймаємо рішення щодо дій наших військ, а також вживаємо усіх заходів для успішного виконання бойових завдань», – додав Сирський.

Читайте також: На Куп’янському напрямку – близько 45 тисяч військових РФ – ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Водночас ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ.".