Сирський: де на Лимано-Куп’янському напрямку зараз йдуть найзапекліші бої
Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Водночас ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.
«Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де супротивник, попри втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці», – зазначив Сирський.
Він констатує, що обстановка на східному фронті залишається складною.
«Спільно з командирами ОТУ і бригад ми щоденно аналізуємо обстановку, на місцях приймаємо рішення щодо дій наших військ, а також вживаємо усіх заходів для успішного виконання бойових завдань», – додав Сирський.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 08:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Водночас ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ.".