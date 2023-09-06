На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів -Сирський
Важливо не допустити втрати рубежів і позицій на Куп’янському напрямку Харківщини, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Про це повідомляє Military Media Center.
Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною, зазначив генерал-полковник.
«Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу. На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів», – повідомив Сирський.
На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ.
На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі.
«Основне наше завдання – забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп’янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Та головне – зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників», – підкреслив Сирський.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 08:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важливо не допустити втрати рубежів і позицій на Куп’янському напрямку Харківщини, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.".