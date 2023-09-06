Live
  • Ср 06.09.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.25
    • 🟢

На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів -Сирський

Події 08:34   06.09.2023
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів -Сирський

Важливо не допустити втрати рубежів і позицій на Куп’янському напрямку Харківщини, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Про це повідомляє Military Media Center.

 

Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною, зазначив генерал-полковник.

«Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу. На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів», – повідомив Сирський.

На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі.

 

«Основне наше завдання – забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп’янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Та головне – зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників», – підкреслив Сирський.

Читайте також: Сирський: де на Лімано-Куп’янському напрямку зараз найзапекліші бої

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Поранений 50-річний чоловік внаслідок обстрілу Харківщини – Синєгубов
Поранений 50-річний чоловік внаслідок обстрілу Харківщини – Синєгубов
06.09.2023, 09:29
За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов
За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов
06.09.2023, 08:49
На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів -Сирський
На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів -Сирський
06.09.2023, 08:34
Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ
Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ
06.09.2023, 07:42
Коригувальницю ракетних ударів по Харкову відправили за ґрати на 11 років
Коригувальницю ракетних ударів по Харкову відправили за ґрати на 11 років
05.09.2023, 13:36
Харків’янин Євген Захаров – серед кандидатів на премію Гавела від ПАРЄ
Харків’янин Євген Захаров – серед кандидатів на премію Гавела від ПАРЄ
05.09.2023, 23:04

Новини за темою:

07:42
Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ
07:36
У РФ заявили про просування на 2 км на Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW
21:44
40% території Харківської області є потенційно небезпечними – міністр Клименко
19:11
Харків’яни вибороли «золото» на чемпіонаті Європи з кікбоксингу
08:59
Це дуже потужні новини – Маляр про Лимано-Куп’янський напрямок

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів -Сирський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 08:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важливо не допустити втрати рубежів і позицій на Куп’янському напрямку Харківщини, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.".