ISW не заперечує просування росіян на Лимано-Куп’янському напрямку

6 вересня війська РФ провели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та просунулися, пише Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела.

“Міноборони РФ заявило, що російські війська покращили свої тактичні позиції у районі Новоєгорівки. Російський агрегатор новин заявив, що війська РФ здійснили невказані наступи в невказаному районі біля річки Жеребець”, – інформують аналітики.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували райони Новоселівського та Новоєгорівки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Лиманському напрямку триває заміна військ на частини 25-ї армії, які були перекинуті з території РФ.

“Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися 6 вересня. Міноборони РФ заявило, що українські сили безуспішно атакували в районі Сергіївки, Діброви та Серебрянського лісництва. Російський блогер заявив 5 вересня, що українські сили продовжують безуспішні наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна”, – також цитують джерела РФ аналітики.