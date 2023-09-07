Синєгубов: РФ продовжує формувати штурмові загони на Куп’янському напрямку

На Харківщині щодня працюють над посиленням обороноздатності, запевнив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

За його словами, ворог продовжує формувати штурмові загони.

“У нього зараз є мета – штурм Куп’янського напрямку. Він буде намагатися окупувати це місто. Однак ми переконані, що це йому не вдасться, оскільки жодних успіхів на полі бою він не має. Наші Збройні сили наносять максимальне ураження живій силі та техніці супротивника щодня, цілодобово. Ворог атакує такими хвилями, тому що постійно йому доводиться відновлювати свої спроможності для продовження штурмових дій”, – розповів Синєгубов.

Також начальник ХОВА констатував, що в ніч проти 7 вересня посилилися обстріли півночі регіону – Богодухівського та Харківського районів.

Як повідомлялося раніше, один цивільний постраждав за добу на Харківщині внаслідок російських обстрілів і ще троє — від підривів на ворожих вибухонебезпечних предметах.