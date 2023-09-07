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На Куп’янському напрямку рф збирає «ударний кулак» для штурму – Євлаш

Події 17:27   07.09.2023
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку рф збирає «ударний кулак» для штурму – Євлаш

Російські сили формують ударний кулак на Куп’янському напрямку із сотні тисяч військових, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода.

«Вони діють за стандартним планом – сформувати «ударний кулак» із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також на інших напрямках. Проте, коли грамотно формуються дії та відбувається планування і використовуються різні асиметричні дії, і правильно використовуються складки місцевості, рельєф, то кількість вже, в принципі, не грає такої визначної ролі, яку мала раніше», – сказав Євлаш, відповідаючи на запитання про те, чи відома Збройним Силам України стратегія армії Росії щодо підготовки штурму на Куп’янському напрямку.

За його словами, наразі йде технологічна війна, зокрема, війна артилерії та дронів, тому при активному застосуванні військ відсіч можна дати навіть такій кількості людей.

Щодо техніки, то з нею у російських сил, за словами Євлаша, є складнощі.

 

«Кожен раз фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела, як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів», – додав він.

Читайте також: Синєгубов: РФ продовжує формувати штурмові загони на Куп’янському напрямку

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 17:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські сили формують ударний кулак на Куп’янському напрямку із сотні тисяч військових, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода.".