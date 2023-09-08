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ISW пише про просування ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку

Політика 07:51   08.09.2023
Олена Нагорна
ISW пише про просування ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку

Українські сили 7 вересня продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та просунулися, пише Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російські джерела.

“Російський блогер заявив, що українські сили відбили невстановлені позиції у Серебрянському лісництві біля Шипилівки. Міноборони РФ заявило, що російські війська відбили атаки української армії в районі Кислівки та Діброви”, – інформують аналітики.

За даними ISW, російські війська 7 вересня продовжили обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але “не провели жодних заявлених чи підтверджених наступів”.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Синьківки на Харківщині та Новоєгорівки на Луганщині.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що війська РФ після невдачі під Новоєгорівкою проводять оперативну паузу та формують нові боєздатні частини з раніше розгромлених військ для подальших ударів.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «ISW пише про просування ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 07:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські сили 7 вересня продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та просунулися, пише Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російські джерела.".