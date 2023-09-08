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На Петропавловку на Харьковщине, где пострадал мужчина, сбросили КАБ (видео)

Происшествия 11:28   08.09.2023
Елена Нагорная
На Петропавловку на Харьковщине, где пострадал мужчина, сбросили КАБ (видео) Фото: Харьковская облпрокуратура

8 сентября около 2 часов ночи российские военные нанесли удар по селу Петропавловка Купянского района, предварительно, авиабомбой КАБ-250, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что были повреждены жилые дома. Получил ранения 68-летний гражданский мужчина.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото, видео: Харьковская облпрокуратура

Об обстрелах Купянского района в соцсетях начали писать поздно вечером 7 сентября. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 2:30 оккупанты обстреляли село Петропавловка, в результате чего был ранен 68-летний мужчина. Также ночью враг бил по селу Кучеровка, поврежден жилой дом.

«Также под обстрелами находились почти все населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Были обстрелы даже тех приграничных пунктов наших, которые находятся немного в стороне. Ольховатская и Двуречанская громады попадали. Село Колодезное было обстреляно, Ольховатка сама была обстреляна», — рассказал врио начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 11:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 сентября около 2 часов ночи российские военные нанесли удар по селу Петропавловка Купянского района, предварительно, авиабомбой КАБ-250, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.".