Причины отказов от эвакуации не соответствуют угрозе — глава Купянщины

По состоянию на утро 8 сентября из Купянского района Харьковской области выехало около 1600 человек, из них почти половина — своим ходом и 700-800 — с помощью госорганов и волонтеров.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона врио начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

«Эвакуация у нас продолжается. Не теми темпами, как хотелось. Тем не менее люди понемногу выезжают… Отказы субъективные и не соответствуют той угрозе, которая есть. Люди просто не хотят покидать собственные дома. Кого-то задерживает хозяйство, кого-то родственники», — констатировал Канашевич.

Напротив, отметил он, жители, глядя на обстрелы, должны бы были принимать решение об эвакуации.

«Сегодня ночью у нас был обстрел населенного пункта Петропавловка. Пострадал пожилой мужчина. Он был госпитализирован в Харькове. Также под обстрелами находились почти все населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Были обстрелы даже тех приграничных пунктов наших, которые находятся немного в стороне. Ольховатская и Двуречанская громады попадали. Село Колодезное было обстреляно, Ольховатка сама была обстреляна», — рассказал Канашевич.

Глава района также сообщил, что сейчас уже вывезены 350 детей. В населенных пунктах, в которых объявлена обязательная эвакуация, остается примерно 230 несовершеннолетних.

«Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы максимально привлечь к этому процессу родителей и донести до них необходимость принимать ответственное решение и выезжать на более безопасные территории», — добавил чиновник.

Всего в Купянском районе сейчас проживает более 44 тысяч человек.