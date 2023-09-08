Причини відмов від евакуації не відповідають загрозі – голова Куп’янщини

Станом на ранок 8 вересня з Куп’янського району Харківської області виїхало близько 1600 осіб, з них майже половина – своїм ходом та 700-800 – за допомогою держорганів та волонтерів.

Про це розповів в етері національного телемарафону т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

“Евакуація у нас продовжується. Не тими темпами, як хотілося. Однак, люди потрохи виїжджають… Відмови суб’єктивні та не відповідають тій загрозі, яка є. Люди просто не хочуть залишати власні домівки. Когось затримує господарство, когось родичі”, – констатував Канашевич.

Навпаки, зазначив він, мешканці, дивлячись на обстріли, мали б ухвалювати рішення щодо евакуації.

“Сьогодні вночі у нас був обстріл населеного пункту Петропавлівка. Постраждав чоловік похилого віку. Його було госпіталізовано в Харкові. Також під обстрілами перебували майже всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Були обстріли навіть тих прикордонних пунктів наших, які знаходяться трохи у стороні. Вільхуватська та Дворічанська громади потрапляли. Село Колодязне було обстріляне, Вільхуватка сама була обстріляна”, – розповів Канашевич.

Глава району також повідомив, що наразі вже вивезено 350 дітей. У населених пунктах, в яких оголошено обов’язкову евакуацію, залишається приблизно 230 неповнолітніх.

“Зараз всі наші зусилля направлені на те, щоб максимально залучити до цього процесу батьків цих дітей і донести до них необхідність приймати відповідальне рішення і виїжджати на безпечніші території”, – додав посадовець.

Загалом у Куп’янському районі зараз проживає понад 44 тисячі осіб.