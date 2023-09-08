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На Петропавлівку на Харківщині, де постраждав чоловік, скинули КАБ (відео)

Події 11:28   08.09.2023
Олена Нагорна
На Петропавлівку на Харківщині, де постраждав чоловік, скинули КАБ (відео)

8 вересня близько 2-ї години ночі російські військові завдали удару по селу Петропавлівка Куп’янського району, попередньо, авіабомбою КАБ-250, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

У відомстві нагадали, що було пошкоджено житлові будинки. Отримав поранення 68-річний цивільний чоловік.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото, відео: Харківська облпрокуратура

Про обстріл Куп’янського району в соцмережах почали писати пізно ввечері 7 вересня. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 2:30 окупанти обстріляли село Петропавлівка, внаслідок чого було поранено 68-річного чоловіка. Уночі ворог гатив й по селу Кучерівка, пошкоджено житловий будинок.

“Також під обстрілами перебували майже всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Були обстріли навіть тих прикордонних пунктів наших, які знаходяться трохи у стороні. Вільхуватська та Дворічанська громади потрапляли. Село Колодязне було обстріляне, Вільхуватка сама була обстріляна“, — розповів очільник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 11:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 вересня близько 2-ї години ночі російські військові завдали удару по селу Петропавлівка Куп’янського району, попередньо, авіабомбою КАБ-250, повідомили у Харківській облпрокуратурі.".