На Петропавлівку на Харківщині, де постраждав чоловік, скинули КАБ (відео)
8 вересня близько 2-ї години ночі російські військові завдали удару по селу Петропавлівка Куп’янського району, попередньо, авіабомбою КАБ-250, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
У відомстві нагадали, що було пошкоджено житлові будинки. Отримав поранення 68-річний цивільний чоловік.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото, відео: Харківська облпрокуратура
Про обстріл Куп’янського району в соцмережах почали писати пізно ввечері 7 вересня. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 2:30 окупанти обстріляли село Петропавлівка, внаслідок чого було поранено 68-річного чоловіка. Уночі ворог гатив й по селу Кучерівка, пошкоджено житловий будинок.
“Також під обстрілами перебували майже всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Були обстріли навіть тих прикордонних пунктів наших, які знаходяться трохи у стороні. Вільхуватська та Дворічанська громади потрапляли. Село Колодязне було обстріляне, Вільхуватка сама була обстріляна“, — розповів очільник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 11:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 вересня близько 2-ї години ночі російські військові завдали удару по селу Петропавлівка Куп’янського району, попередньо, авіабомбою КАБ-250, повідомили у Харківській облпрокуратурі.".