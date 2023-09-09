На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату
На блокпосту в Индустриальном районе Харькова правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины гранату.
Проводится дальнейшая проверка, сообщил в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также в течение суток, по его словам, правоохранители региона проверили четырех человек на причастность к пропагандистской и диверсионной деятельности, разоблачили в поселке Солоницевка 58-летнего мужчину с поддельным водительским удостоверением и поймали троих граждан с наркотиками.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 07:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На блокпосту в Индустриальном районе Харькова правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины гранату.".