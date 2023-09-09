На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату

На блокпосту в Индустриальном районе Харькова правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины гранату.

Проводится дальнейшая проверка, сообщил в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также в течение суток, по его словам, правоохранители региона проверили четырех человек на причастность к пропагандистской и диверсионной деятельности, разоблачили в поселке Солоницевка 58-летнего мужчину с поддельным водительским удостоверением и поймали троих граждан с наркотиками.