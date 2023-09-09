Live
  • Сб 09.09.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату

Общество 07:46   09.09.2023
Елена Нагорная
На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату

На блокпосту в Индустриальном районе Харькова правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины гранату.

Проводится дальнейшая проверка, сообщил в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также в течение суток, по его словам, правоохранители региона проверили четырех человек на причастность к пропагандистской и диверсионной деятельности, разоблачили в поселке Солоницевка 58-летнего мужчину с поддельным водительским удостоверением и поймали троих граждан с наркотиками.

Читайте также: В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в Днепре

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Враг бил по Харьковщине из авиации и пытался штурмовать у Синьковки — Генштаб
Враг бил по Харьковщине из авиации и пытался штурмовать у Синьковки — Генштаб
09.09.2023, 07:34
Центр первичной медико-санитарной помощи отстраивают в Дергачах на Харьковщине
Центр первичной медико-санитарной помощи отстраивают в Дергачах на Харьковщине
08.09.2023, 20:46
Россияне вновь подожгли обстрелами хвойный лес на Харьковщине
Россияне вновь подожгли обстрелами хвойный лес на Харьковщине
09.09.2023, 08:01
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
08.09.2023, 15:12
На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату
На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату
09.09.2023, 07:46
Враг вновь пытался продвинуться на Купянщине, но отошел с потерями — Синегубов
Враг вновь пытался продвинуться на Купянщине, но отошел с потерями — Синегубов
09.09.2023, 08:41

Новости по теме:

08:26
В Купянске попрощались с Достоевским, Лермонтовым и Космодемьянской (документ)
08:01
Россияне вновь подожгли обстрелами хвойный лес на Харьковщине
07:46
На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату
07:34
Враг бил по Харьковщине из авиации и пытался штурмовать у Синьковки — Генштаб
22:04
Из Харькова за неделю вывезли более 35 тысяч кубометров мусора

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 07:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На блокпосту в Индустриальном районе Харькова правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины гранату.".