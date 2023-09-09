На блокпосту в Харкові у чоловіка відібрали гранату

На блокпосту в Індустріальному районі Харкова правоохоронці вилучили у 36-річного чоловіка гранату.

Проводиться подальша перевірка, повідомив у ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також протягом доби, за його словами, правоохоронці регіону перевірили чотири особи на причетність до пропагандистської та диверсійної діяльності, викрили в селищі Солоницівка 58-річного чоловіка з підробленим водійським посвідченням та спіймали трьох громадян з наркотиками.