На блокпосту в Харкові у чоловіка відібрали гранату
На блокпосту в Індустріальному районі Харкова правоохоронці вилучили у 36-річного чоловіка гранату.
Проводиться подальша перевірка, повідомив у ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
Також протягом доби, за його словами, правоохоронці регіону перевірили чотири особи на причетність до пропагандистської та диверсійної діяльності, викрили в селищі Солоницівка 58-річного чоловіка з підробленим водійським посвідченням та спіймали трьох громадян з наркотиками.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 07:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На блокпосту в Індустріальному районі Харкова правоохоронці вилучили у 36-річного чоловіка гранату".