ISW сообщил, что армия РФ продолжает наступать на Купянском направлении
Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что боевые действия продолжаются в районе нескольких населенных пунктов Харьковской и Луганской областей. Подтвержденного продвижения у врага нет.
«Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но 10 сентября не предприняли никаких подтвержденных наступлений. 9 сентября российские источники сообщили, что российские войска провели наступательные операции в районе Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска), Петропавловки (7 км к востоку от Купянска) и в направлении Кисловки (20 км к юго-востоку от Купянска)», — проинформировали в актуальной сводке ISW.
Российские источники продолжают приписывать своим войскам некие успешные операции на Луганщине — в районе Сватово и Кременной. В то же время ВСУ также проводят контрнаступательные действия на Купянско-Лиманском направлении.
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«Сообщается, что украинские силы провели наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но 10 сентября не предприняли никаких подтвержденных наступлений», — отметили аналитики.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что боевые действия продолжаются в районе нескольких населенных пунктов Харьковской и Луганской областей. Подтвержденного продвижения у врага нет".