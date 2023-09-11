ISW повідомив, що армія РФ продовжує наступати на Куп’янському напрямку
Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що бойові дії продовжуються в районі кількох населених пунктів Харківської та Луганської областей. Підтвердженого просування у ворога немає.
“Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 10 вересня не зробили жодних підтверджених наступів. 9 вересня російські джерела повідомили, що російські війська провели наступальні операції в районі Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська), Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та в напрямку Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська)”, – поінформували в актуальному зведенні ISW.
Російські джерела продовжують приписувати своїм військам якісь успішні операції на Луганщині – в районі Сватового та Кремінної. Водночас ЗСУ також проводять контрнаступальні дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
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“Повідомляється, що українські сили провели наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 10 вересня не здійснили жодних підтверджених наступів”, – зазначили аналітики.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що бойові дії продовжуються в районі кількох населених пунктів Харківської та Луганської областей. Підтвердженого просування у ворога немає".