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ISW повідомив, що армія РФ продовжує наступати на Куп’янському напрямку

Події 07:33   11.09.2023
Оксана Горун
ISW повідомив, що армія РФ продовжує наступати на Куп’янському напрямку

Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що бойові дії продовжуються в районі кількох населених пунктів Харківської та Луганської областей. Підтвердженого просування у ворога немає.

“Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 10 вересня не зробили жодних підтверджених наступів. 9 вересня російські джерела повідомили, що російські війська провели наступальні операції в районі Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська), Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та в напрямку Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська)”, – поінформували в актуальному зведенні ISW.

Російські джерела продовжують приписувати своїм військам якісь успішні операції на Луганщині – в районі Сватового та Кремінної. Водночас ЗСУ також проводять контрнаступальні дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

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“Повідомляється, що українські сили провели наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 10 вересня не здійснили жодних підтверджених наступів”, – зазначили аналітики.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 07:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що бойові дії продовжуються в районі кількох населених пунктів Харківської та Луганської областей. Підтвердженого просування у ворога немає".