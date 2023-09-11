У Синьковки и Ивановки на Харьковщине россияне сбросили бомбы – Генштаб ВСУ
Из минометов и артиллерии россияне обстреливали населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли Гатище, Волчанск, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении рф нанесла авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 19:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из минометов и артиллерии россияне обстреливали населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".