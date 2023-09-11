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У Синьковки и Ивановки на Харьковщине россияне сбросили бомбы – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:03   11.09.2023
Оксана Якушко
У Синьковки и Ивановки на Харьковщине россияне сбросили бомбы – Генштаб ВСУ

Из минометов и артиллерии россияне обстреливали населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли Гатище, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении рф нанесла авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.

Читайте также: Ночью РФ нанесла удар, под авиаударами были села на Харьковщине — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 19:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из минометов и артиллерии россияне обстреливали населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".