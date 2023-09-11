У Синьковки и Ивановки на Харьковщине россияне сбросили бомбы – Генштаб ВСУ

Из минометов и артиллерии россияне обстреливали населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли Гатище, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении рф нанесла авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.