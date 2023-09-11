Біля Синьківки та Іванівки на Харківщині росіян скинули бомби – Генштаб ЗСУ

З мінометів і артилерії росіяни обстрілювали населені пункти на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Гатище, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку рф завдала авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Ковалівка, Кислівка Харківської області.