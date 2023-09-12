В Харькове нашли живым потерявшегося 90-летнего мужчину
Мужчину, который ушел из дома 10 сентября и не вернулся, отыскали.
«Найден, жив», — сообщили о результатах поиска мужчины волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».
90-летний Яков Хаит вышел из дома на проспекте Тракторостроителей вечером 10 сентября. В розыск его объявили на следующий день. Волонтеры подчеркнули, что пожилой мужчина страдает потерей памяти.
Подробностей о том, где потерявшийся был в течение суток, поисковики не сообщили.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который ушел из дома 10 сентября и не вернулся, отыскали".