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В Харькове нашли живым потерявшегося 90-летнего мужчину

Общество 08:52   12.09.2023
Оксана Горун
В Харькове нашли живым потерявшегося 90-летнего мужчину

Мужчину, который ушел из дома 10 сентября и не вернулся, отыскали.

«Найден, жив», — сообщили о результатах поиска мужчины волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

90-летний Яков Хаит вышел из дома на проспекте Тракторостроителей вечером 10 сентября. В розыск его объявили на следующий день. Волонтеры подчеркнули, что пожилой мужчина страдает потерей памяти.

Яков Хаит пропал в Харькове

Подробностей о том, где потерявшийся был в течение суток, поисковики не сообщили.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 08:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который ушел из дома 10 сентября и не вернулся, отыскали".