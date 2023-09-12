В Харькове нашли живым потерявшегося 90-летнего мужчину

Мужчину, который ушел из дома 10 сентября и не вернулся, отыскали.

«Найден, жив», — сообщили о результатах поиска мужчины волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

90-летний Яков Хаит вышел из дома на проспекте Тракторостроителей вечером 10 сентября. В розыск его объявили на следующий день. Волонтеры подчеркнули, что пожилой мужчина страдает потерей памяти.

Подробностей о том, где потерявшийся был в течение суток, поисковики не сообщили.