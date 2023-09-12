У Харкові знайшли живим 90-річного чоловіка, який загубився
Чоловіка, який пішов із дому 10 вересня і не повернувся, відшукали.
“Знайдений, живий”, – повідомили про результати пошуку чоловіка волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.
90-річний Яків Хаїт вийшов з дому на проспекті Тракторобудівників увечері 10 вересня. У розшук його оголосили наступного дня. Волонтери підкреслили, що літній чоловік страждає на втрату пам’яті.
Подробиць про те, де перебував загублений протягом доби, пошуковики не повідомили.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 08:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який пішов із дому 10 вересня і не повернувся, відшукали".