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У Харкові знайшли живим 90-річного чоловіка, який загубився

Суспільство 08:52   12.09.2023
Оксана Горун
У Харкові знайшли живим 90-річного чоловіка, який загубився

Чоловіка, який пішов із дому 10 вересня і не повернувся, відшукали.

“Знайдений, живий”, – повідомили про результати пошуку чоловіка волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

90-річний Яків Хаїт вийшов з дому на проспекті Тракторобудівників увечері 10 вересня. У розшук його оголосили наступного дня. Волонтери підкреслили, що літній чоловік страждає на втрату пам’яті.

Яків Хаїт зник у Харкові

Подробиць про те, де перебував загублений протягом доби, пошуковики не повідомили.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який пішов із дому 10 вересня і не повернувся, відшукали".