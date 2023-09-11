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Не повернувся додому: у Харкові шукають чоловіка із втратою пам’яті

Події 10:04   11.09.2023
Оксана Горун
Не повернувся додому: у Харкові шукають чоловіка із втратою пам’яті

90-річний Яків Хаіт вийшов із дому на Салтівці у Харкові ввечері 10 вересня. З того часу його місцеперебування невідоме.

У розшук чоловіка оголосили волонтери пошукової групи “Мілена”. Вони підкреслили, що зниклий страждає на втрату пам’яті.

Яків Хаїт зник у Харкові

Чоловік живе у районі супермаркету “Клас” на проспекті Тракторобудівників. З дому він вийшов близько 17:30 10 вересня.

Його прикмети: зріст 170 см, середньої статури, сивий, карі очі, практично відсутні передні зуби. Зниклий був одягнений у бежеву куртку, сині спортивні штани, темно-сіру кепку в клітинку та коричневі туфлі.

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Будь-яку інформацію про Якова Хаіта просять повідомляти за телефонами 102 або (068) 777-0-112.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 10:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "90-річний Яків Хаіт вийшов із дому на Салтівці у Харкові ввечері 10 вересня. З того часу його місцеперебування невідоме".