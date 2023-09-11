Не вернулся домой: в Харькове ищут мужчину с потерей памяти

90-летний Яков Хаит вышел из дома на Салтовке в Харькове вечером 10 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В розыск мужчину объявили волонтеры поисковой группы «Милена». Они подчеркнули, что пропавший страдает потерей памяти.

Мужчина живет в районе супермаркета «Класс» на Тракторостроителей. Из дома он вышел около 17:30 10 сентября.

Его приметы: рост 170 см, средней телосложения, седой, карие глаза, практически отсутствуют передние зубы. Пропавший был одет в бежевую куртку, синие спортивные штаны, темно-серую кепку в клеточку и коричневые туфли.

Любую информацию о Якове Хаите просят сообщать по телефонам 102 или (068) 777-0-112.