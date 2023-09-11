Не вернулся домой: в Харькове ищут мужчину с потерей памяти
90-летний Яков Хаит вышел из дома на Салтовке в Харькове вечером 10 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
В розыск мужчину объявили волонтеры поисковой группы «Милена». Они подчеркнули, что пропавший страдает потерей памяти.
Мужчина живет в районе супермаркета «Класс» на Тракторостроителей. Из дома он вышел около 17:30 10 сентября.
Его приметы: рост 170 см, средней телосложения, седой, карие глаза, практически отсутствуют передние зубы. Пропавший был одет в бежевую куртку, синие спортивные штаны, темно-серую кепку в клеточку и коричневые туфли.
Читайте также: Гулял и пропал: на Харьковщине искали ребенка, который поссорился с матерью
Любую информацию о Якове Хаите просят сообщать по телефонам 102 или (068) 777-0-112.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Не вернулся домой: в Харькове ищут мужчину с потерей памяти»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "90-летний Яков Хаит вышел из дома на Салтовке в Харькове вечером 10 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно".