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Не вернулся домой: в Харькове ищут мужчину с потерей памяти

Происшествия 10:04   11.09.2023
Оксана Горун
Не вернулся домой: в Харькове ищут мужчину с потерей памяти

90-летний Яков Хаит вышел из дома на Салтовке в Харькове вечером 10 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В розыск мужчину объявили волонтеры поисковой группы «Милена». Они подчеркнули, что пропавший страдает потерей памяти.

Яков Хаит пропал в Харькове

Мужчина живет в районе супермаркета «Класс» на Тракторостроителей. Из дома он вышел около 17:30 10 сентября.

Его приметы: рост 170 см, средней телосложения, седой, карие глаза, практически отсутствуют передние зубы. Пропавший был одет в бежевую куртку, синие спортивные штаны, темно-серую кепку в клеточку и коричневые туфли.

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Любую информацию о Якове Хаите просят сообщать по телефонам 102 или (068) 777-0-112.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 10:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "90-летний Яков Хаит вышел из дома на Салтовке в Харькове вечером 10 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно".