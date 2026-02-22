Live

Посварився з мамою та пішов із дому по трасі: під Харковом шукали 13-річного

Події 10:31   22.02.2026
Оксана Горун
Посварився з мамою та пішов із дому по трасі: під Харковом шукали 13-річного

Поліціянти на Харківщині в темряві шукали підлітка, який пішов із дому в Пісочині.

 “21 лютого до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 13-річного мешканця селища Пісочин. Хлопець близько 21:00 після сварки з матір’ю пішов з дому та не повернувся”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як виявилося, образився підліток не на жарт – не став ховатися по сусідніх дворах чи у друзів, а вирушив у дорогу вздовж траси – у напрямку Полтави.

“У ході проведення розшукових заходів співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили хлопця на трасі Київ-Харків-Довжанський. Він йшов у напрямку до сусіднього села Рай-Оленівка. На щастя, жертвою правопорушення дитина не стала”, – зазначили поліціянти.

З хлопцем та його родиною провели профілактичну бесіду. А всіх батьків поліція закликала приділяти більше уваги емоційному стану дітей і своєчасно реагувати на конфліктні ситуації в сім’ї.

Читайте також: Літня жінка заблукала на Харківщині: їй допомогли копи

Нагадаємо,  громадянку Японії розшукували по засніжених лісах Харківщини поліціянти. Жінка приїхала в гості до свого хлопця до України напередодні Нового року. А 19 січня вирішила прогулятися незнайомою місцевістю та загубилася. Її знайшли за п’ять годин на узбіччі лісу — знесиленою та розгубленою. Знадобилася медична допомога.

Автор: Оксана Горун
