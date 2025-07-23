П’ять днів співмешканка не поверталася додому: чоловік звернувся до поліції

Поліціянти повідомили, що розшукали мешканку Краснокутського району Харківської області. Її співмешканець перейнявся зникненням через п’ять днів з моменту, коли вона пішла.

Знайти 49-річну даму вдалося швидко, запевнили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області. Нічого протиправного з нею не сталося.

“22 липня до сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від жителя села Пархомівка Богодухівського району. Чоловік розповів, що його 49-річна співмешканка п’ять днів тому пішла з дому та не повернулася. На пошуки жінки був направлений особовий склад сектору поліцейської діяльності. Як з’ясувалося, жінка пішла до свого знайомого та залишилася в нього”, – прокоментували поліціянти.

Раніше харківська поліція повідомляла про сімейні “розбірки” в Салтівському районі: там 27-річний чоловік напився, побив дружину та викинув її разом з їхньою однорічною дитиною на вулицю.