Пять дней сожительница не возвращалась домой: мужчина обратился в полицию
Полицейские сообщили, что разыскали жительницу Краснокутского района Харьковской области. Ее сожитель озаботился пропажей через пять дней с момента, когда она ушла.
Найти 49-летнюю даму удалось быстро, заверили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ничего противоправного с ней не случилось.
«22 июля в сектор полицейской деятельности № 1 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение от жителя села Пархомовка Богодуховского района. Мужчина рассказал, что его 49-летняя сожительница пять дней назад ушла из дома и не вернулась. На поиск женщины был направлен личный состав сектора полицейской деятельности. Как выяснилось, женщина пошла к своему знакомому и осталась у него», — прокомментировали полицейские.
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Ранее полиция Харьковщины сообщила о семейной «разборке» в Салтовском районе: там 27-летний мужчина напился, избил жену и выгнал с годовалым ребенком на улицу.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 14:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские сообщили, что разыскали жительницу Краснокутского района Харьковской области. Ее сожитель озаботился пропажей через пять дней с момента, когда она ушла".