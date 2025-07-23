Пять дней сожительница не возвращалась домой: мужчина обратился в полицию

Полицейские сообщили, что разыскали жительницу Краснокутского района Харьковской области. Ее сожитель озаботился пропажей через пять дней с момента, когда она ушла.

Найти 49-летнюю даму удалось быстро, заверили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ничего противоправного с ней не случилось.

«22 июля в сектор полицейской деятельности № 1 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение от жителя села Пархомовка Богодуховского района. Мужчина рассказал, что его 49-летняя сожительница пять дней назад ушла из дома и не вернулась. На поиск женщины был направлен личный состав сектора полицейской деятельности. Как выяснилось, женщина пошла к своему знакомому и осталась у него», — прокомментировали полицейские.

Ранее полиция Харьковщины сообщила о семейной «разборке» в Салтовском районе: там 27-летний мужчина напился, избил жену и выгнал с годовалым ребенком на улицу.