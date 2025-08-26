Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії

26 серпня 2009 року через 18 років після викрадення живою знайшли жертву кіднепінгу Джейсі Лі Дугард. У 1991-му Верховна Рада УРСР ухвалила указ “Про тимчасове припинення діяльності Компартії України”. У 1968-му вийшов сингл “The Beatles” “Hey Jude”. У 1939-му пройшов II Великий збір Українських націоналістів, на якому головою Проводу ОУН обрали Андрія Мельника. У 1920-му в Україні проголосили Медвинську республіку. У 1789-му у Франції ухвалили Декларацію прав людини та громадянина. У 1657-му гетьманом України обрали Івана Виговського. У 1382-му золотоординський хан Тохтамиш захопив, пограбував і спалив Москву.

Свята та пам’ятні дати 26 серпня

26 серпня у світі – Міжнародний день актора.

Також сьогодні: День туалетного паперу, День музичної йоги.

<br />

26 серпня в історії

26 серпня 1382 року золотоординський хан Тохтамиш захопив, пограбував і спалив Москву. Докладніше.

26 серпня 1657 року тимчасовим гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрали Івана Виговського. Докладніше.

26 серпня 1789 року у Франції прийняли Декларацію прав людини та громадянина – один із найвідоміших документів демократичного світу. Докладніше.

26 серпня 1918 року дипломатичні представники Української держави та Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Берестейського (Брест-Литовського) мирного договору.

26 серпня 1920 року в Україні проголосили Медвинську республіку. Її організували на Київщині селяни, які повстали проти більшовиків. Докладніше.

26 серпня 1939 року в Римі відбувся II Великий збір українських націоналістів. На ньому ухвалили політичну програму ОУН, а також заклали основи для подальшого розколу організації, обравши її новим керівником Андрія Мельника. Докладніше.

26 серпня 1945 року Україна (на той момент – УРСР) ратифікувала Статут ООН.

26 серпня 1968 року в США вийшов перший продукт звукозаписного лейбла “Apple Records”, створеного групою “The Beatles”. Цим продуктом став сингл “Hey Jude”. Докладніше.

<br />

26 серпня 1991 року президія Верховної Ради УРСР прийняла указ “Про тимчасове припинення діяльності Компартії України”. Докладніше.

26 серпня 2009 року через 18 років після викрадення живою знайшли жертву кіднепінгу – мешканку Каліфорнії Джейсі Лі Дугард.

Дівчинку викрали 10 червня 1991 року, коли їй було 11 років. Те, що вона пережила за 18 років ув’язнення, – справжня історія жахів. Викрадачами була більш ніж дивна сімейна пара. Філіп Гаррідо – сексуальний злочинець, ґвалтівник, якого, попри психіатричні діагнози, звільнили з в’язниці умовно-достроково. Він носив браслет на нозі з GPS-навігатором і нібито перебував під постійним контролем шерифів і федералів. Дружина Філіпа Ненсі допомагала у викраденні та надалі була тюремницею дівчинки. Зі своїм майбутнім чоловіком ця жінка познайомилася у в’язниці, де той відбував строк за зґвалтування. Вона сама не була засудженою, а просто відвідувала родича. Ненсі вийшла заміж за ґвалтівника, коли той ще відбував свій термін. Ця парочка затягла Джейсі до своєї автівки, коли дівчинка йшла з дому до зупинки шкільного автобуса. Філіп, опустивши вікно, вдарив дитину електрошокером, а Ненсі затягнула до салону та утримувала під ковдрою, поки вони були в дорозі (їхали до себе додому – за 190 км від місця викрадення). Злочин стався посеред дня, було чимало свідків. Зокрема, вітчим Джейсі, який із дому бачив, як дівчинку кидають у машину. Він сів на велосипед і намагався наздогнати викрадачів, але не зміг. Кіднепінг висвітлювали місцеві та національні ЗМІ у США, до пошуків долучилися поліція та волонтери. Навколо порятунку дитини розгорнулася ціла інформаційна кампанія. Але все було марно.

Джейсі опинилася в найжахливішому полоні, який тільки можна уявити. Викрадач Філіп Гаррідо перші роки тримав її в наручниках у напівзруйнованому сараї та регулярно ґвалтував. Дугард народила двох дочок від Гаррідо – у 14 та 17 років. При цьому до нього до будинку кілька разів навідувалися поліціянти – перевірити, чи він виконує умови свого умовно-дострокового звільнення. Але перевірити всю територію та сараї їм на думку не спадало. Пізніше, коли Джейсі вже була досить дорослою, вона працювала у друкарні, створеній Гаррідо. Там спілкувалася з клієнтами, періодично її бачили сусіди. Жінка мала доступ до телефону та пошти, але була вихована та залякана так, що не звернулася за допомогою.

<br />

До фіналу ця історія прийшла, коли Гаррідо 24 серпня 2009 з’явився зі своїми двома дочками від Джейсі в Каліфорнійському університеті. Насильник на той час “різко увірував” у Бога та навіть намагався просувати власну релігійну програму “Боже бажання”. Він не знайшов кращої ідеї, ніж звернутися з питанням про просування цієї програми до поліційної дільниці кампусу університету. Саме там менеджерка зі спеціальних заходів Ліза Кемпбелл звернула увагу на його дивну поведінку та стан дівчат, які перебували з ним – пригнічений і покірний. Вона призначила підозрілому “вірянину” зустріч наступного дня, а для запису дізналася його ім’я. Потім поліційна офіцерка Еллі Джейкобс “пробила” відвідувача по базі та з’ясувала, що він – сексуальний злочинець і перебуває на умовно-достроковому звільненні. Коли той прибув наступного дня на зустріч, Джейкобс була присутня та переконалася у підозрілості його поведінки та дивному стані дівчат, які виглядали так блідо, наче не бувають на повітрі. Офіцерка повідомила про свої підозри колегам із відділу умовно-дострокового звільнення, й ті того ж дня вирушили до будинку Філіпа. Вони не знайшли там нікого, крім Гаррідо, його дружини та її літньої матері з тяжкою деменцією. Тоді Гаррідо заарештували за порушення умов звільнення, які, зокрема, забороняли спілкуватися з неповнолітніми. На той момент злочинець ще розраховував “відвертітися” та стверджував, що дівчата, з якими його бачили, – дочки родичів, і ті дозволили їм відвідати університет разом із Філіпом. Його відпустили з дільниці, наказавши прийти наступного дня з дівчатами, щоб ті дали свідчення. І він з’явився – з дівчатами, дружиною Ненсі та Джейсі Дугард, яку представили матір’ю дівчат, на ім’я Аліса. Далі під час бесіди з поліціянтами Джейсі підтверджувала цю легенду, а також розповідала, яка гарна людина Гаррідо та як добре ставиться до її дітей. Але номер не вдався. Поліціянти спробували встановити особу Аліси, виявили, що вона не має з собою жодних документів. А далі під час паралельних допитів домоглися від Філіпа Гаррідо зізнання, що він викрав цю жінку ще дівчинкою та ґвалтував. Вона назвала своє справжнє ім’я – Джейсі Дугард.

Гаррідо та його дружину заарештували на місці. А Дугард одразу дали поговорити телефоном з її матір’ю. Джейсі залишили право опіки над її двома доньками від ґвалтівника. Уже 27 серпня 2009 року Джейсі зустрілася з матір’ю, яку не бачила 18 років. У 2011 році Гаррідо засудили до 431 року ув’язнення, його дружині та співучасниці дали 36 років. Джейсі Дугард згодом подала до суду на штат Каліфорнія, оскільки її викрадач перебував під умовно-достроковим звільненням за зґвалтування, а правоохоронці штату не виконали своїх обов’язків – не завадили йому вчинити злочин та не врятували її. За рішенням суду жінка та її родина отримали у 2010 році 20 мільйонів доларів компенсації. Надалі Джейсі брала участь у кількох ток-шоу, видала автобіографію “Вкрадене життя: Мемуари” та книгу “Свобода: Моя книга перших”.

“Мемуари американки Джейсі Дугард про її життя в неволі очолили список бестселерів сайту Amazon у перший же день продажів, які почалися у вівторок”, – повідомляло у 2011 році Бі-Бі-Сі.

Церковне свято 26 серпня

26 серпня вшановують пам’ять мучеників Адріана і Наталії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо цілу ніч не видно місяця, то погода скоро зіпсується.

Якщо 26 серпня злива, то буде хороший урожай грибів.

Якщо дме легкий вітерець, то буде суха й жарка погода, а шквал обіцяє похолодання.

Якщо всю ніч ухає сова, то вдень різко зміниться погода.

Що не можна робити 26 серпня

Не можна лінуватися.

Не можна сваритися, ображати або засуджувати когось.

Не можна переїдати.

Жінкам не можна вирушати в ліс на самоті.