Сегодня 26 августа: какой праздник и день в истории

26 августа 2009 года через 18 лет после похищения живой нашли жертву киднепинга Джейси Ли Дьюгард. В 1991-м Верховная Рада приняла указ «О временном прекращении деятельности Компартии Украины». В 1968-м вышел сингл «The Beatles» «Hey Jude». В 1939-м прошел II Большой сбор Украинских националистов, на котором главой Провода ОУН избрали Андрея Мельника. В 1920-м в Украине провозгласили Медвинскую республику. В 1789-м во Франции приняли Декларацию прав человека и гражданина. В 1657-м гетманом Украины избрали Ивана Выговского. В 1382-м золотоордынский хан Тохтамыш захватил, ограбил и сжег Москву.

Праздники и памятные даты 26 августа

26 августа в мире – Международный день актера.

Также сегодня: День туалетной бумаги, День музыкальной йоги.

26 августа в истории

26 августа 1382 года золотоордынский хан Тохтамыш захватил, ограбил и сжег Москву. Подробнее.

26 августа 1657 года временным гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избрали Ивана Выговского. Подробнее.

26 августа 1789 года во Франции приняли Декларацию прав человека и гражданина – один из самых известных документов демократического мира. Подробнее.

26 августа 1918 года дипломатические представители Украинского государства и Османской империи обменялись грамотами по случаю ратификации Берестейского (Брест-Литовского) мирного договора.

26 августа 1920 года в Украине провозгласили Медвинскую республику. Ее организовали на Киевщине крестьяне, восставшие против большевиков. Подробнее.

26 августа 1939 года в Риме состоялся ІІ Большой сбор Украинских националистов. На нем приняли политическую программу ОУН, а также заложили основы для дальнейшего раскола организации, избрав ее новым руководителем Андрея Мельника. Подробнее.

26 августа 1945 года Украина (на тот момент – УССР) ратифицировала Устав ООН.

26 августа 1968 года в США вышел первый продукт звукозаписывающего лейбла «Apple Records», созданного группой «The Beatles». Этим продуктом стал сингл «Hey Jude». Подробнее.

26 августа 1991 года президиум Верховного Совета УССР принял указ «О временном прекращении деятельности Компартии Украины». Подробнее.

26 августа 2009 года через 18 лет после похищения живой нашли жертву киднепинга – жительницу Калифорнии Джейси Ли Дьюгард.

Девочку похитили 10 июня 1991 года, когда ей было 11 лет. То, что она пережила за 18 лет в заключении – настоящая история ужасов. Похитителями была более чем странная семейная пара. Филипп Гарридо – сексуальный преступник, насильник, которого, несмотря на психиатрические диагнозы, освободили из тюрьмы условно-досрочно. Он носил браслет на лодыжке с GPS-навигатором и якобы находился под постоянным контролем шерифов и федералов. Жена Филиппа Нэнси помогала в похищении и в дальнейшем была тюремщицей девочки. Со своим будущим супругом эта женщина познакомилась в тюрьме, где он отбывал срок за изнасилования. Она сама не была осужденной, а просто посещала родственника. Нэнси вышла замуж за насильника, когда тот еще отбывал свой срок. Эта парочка затащила Джейси в свой автомобиль, когда девочка шла из дома к остановке школьного автобуса. Филипп, опустив окно, ударил ребенка электрошокером, а Нэнси затащила в салон и удерживала под одеялом, пока они были в пути (ехали к себе домой — в 190 км от места похищения). Преступление произошло посреди дня, было немало свидетелей. В частности, отчим Джейси, который из дома видел, как девочку бросают в машину. Он сел на велосипед и пытался догнать похитителей – но не смог. Киднепинг освещали местные и национальные СМИ в США, к поискам подключилась полиция и волонтеры. Вокруг спасения ребенка развернулась целая информационная кампания. Но все было напрасно.

Джейси оказалась в самом ужасном плену, который только можно вообразить. Похититель Филипп Гарридо первые годы держал ее в наручниках в полуразрушенном сарае и регулярно насиловал. Дьюгард родила двоих дочерей от Гарридо – в 14 и 17 лет. При этом к нему в дом несколько раз наведывались полицейские — проверять, выполняет ли он условия своего условно-досрочного освобождения. Но проверить всю территорию и сараи им в голову не приходило. Позже, когда Джейси уже была достаточно взрослой, она работала в типографии, созданной Гарридо. Там общалась с клиентами, периодически ее видели соседи. Женщина имела доступ к телефону и почте, но была воспитана и запугана так, что не обратилась за помощью.

К финалу эта история пришла, когда Гарридо 24 августа 2009 года появился со своими двумя дочерьми от Джейси в Калифорнийском университете. Насильник к тому времени «резко уверовал» в Бога и даже пытался продвигать собственную религиозную программу «Божье желание». Он не нашел лучшей идеи, чем обратиться с вопросом о продвижения этой программы в полицейский участок кампуса университета. Именно там менеджер по специальным мероприятиям Лиза Кэмпбелл обратила внимание на его странное поведение и состояние находившихся с ним девушек — подавленное и покорное. Она назначила подозрительному «верующему» встречу на следующий день, а для записи узнала его имя. Затем полицейский офицер Элли Джейкобс «пробила» посетителя по базе и выяснила, что он – сексуальный преступник и находится на условно-досрочном освобождении. Когда тот прибыл на следующий день на встречу, Джейкобс присутствовала и убедилась в подозрительности его поведения и странном состоянии девушек, которые выглядели так бледно, словно не бывают на воздухе. Офицер сообщила о своих подозрениях коллегам из отдела условно-досрочного освобождения, и те в тот же день отправились в дом Филиппа. Они не нашли там никого, кроме Гарридо, его жены и ее пожилой матери с тяжелой деменцией. Тогда Гарридо арестовали за нарушение условий освобождения, которые, в частности, запрещали ему общаться с несовершеннолетними. На тот момент преступник еще рассчитывал «отвертеться» и утверждал, что девушки, с которыми его видели, – дочери родственников, и те разрешили им посетить университет вместе с Филиппом. Его отпустили из участка, приказав явиться на следующий день с девушками, чтобы те дали показания. И он явился – с девушками, женой Нэнси и Джейси Дьюгард, которую представили матерью девочек по имени Алиса. Дальше во время беседы с полицейскими Джейси подтверждала эту легенду, а также рассказывала, какой хороший человек Гарридо и как хорошо относится к ее детям. Но номер не удался. Полицейские попытались установить личность Алисы, обнаружили, что у нее нет с собой никаких документов. А дальше во время параллельных допросов добились от Филиппа Гарридо признания, что он похитил эту женщину еще девочкой и насиловал. Она же назвала свое настоящее имя – Джейси Дьюгард.

Гарридо и его жену арестовали на месте. А Дьюгард сразу дали поговорить по телефону с ее матерью. Джейси оставили право опеки над ее двумя дочками от насильника. Уже 27 августа 2009-го Джейси встретилась с матерью, которую не видела 18 лет. В 2011 году Гарридо приговорили к 431 году заключения, его жене и соучастнице дали 36 лет. Джейси Дьюгард со временем подала в суд на штат Калифорния, поскольку ее похититель находился под условно-досрочным освобождением за изнасилование, а правоохранители штата не выполнили свои обязанности – не помешали ему совершить преступление и не спасли ее. По решению суда женщина и ее семья получили в 2010 году 20 миллионов долларов компенсации. В дальнейшем Джейси участвовала в нескольких ток-шоу, издала автобиографию «Украденная жизнь: Мемуары» и книгу «Свобода: Моя книга первых».

«Мемуары американки Джейси Дьюгард о ее жизни в неволе возглавили список бестселлеров сайта Amazon в первый же день продаж, которые начались во вторник», — сообщало в 2011 году Би-Би-Си.

Церковный праздник 26 августа

26 августа чтят память мучеников Адриана и Наталии. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью не видно Луны, то погода скоро испортится.

Если 26 августа идет ливень, то будет хороший урожай грибов.

Если дует легкий ветерок, будет сухая и жаркая погода, а шквал обещает похолодание.

Если всю ночь ухает сова, то днем ​​резко изменится погода.

Что нельзя делать 26 августа

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться, оскорблять или осуждать кого-либо.

Нельзя переедать.

Женщинам нельзя отправляться в лес в одиночестве.