Live

Літня жінка заблукала на Харківщині: їй допомогли копи

Суспільство 12:50   21.01.2026
Вікторія Яковенко
Літня жінка заблукала на Харківщині: їй допомогли копи Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські на Харківщині допомогли літній жінці, яка заблукала, дістатися додому.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 січня отримали повідомлення про те, що в селищі Нова Водолага на одній з вулиць місцевий мешканець виявив загублену жінку, яка шукає дім, але адресу не пам’ятає.

«На місце виїжджала група реагування патрульної поліції у складі інспекторів Тетяни Токар та Максима Ткачова. Літня жінка не змогла пояснити хто вона. Лише повідомила, що заблукала», – додали правоохоронці.

Копи встановили особу жінки та місце її проживання. 82-річну жительку доставили додому.

Нагадаємо, громадянку Японії розшукували по засніжених лісах Харківщини поліціянти. Жінка приїхала в гості до свого хлопця в Україну напередодні Нового року. А 19 січня вирішила прогулятися незнайомою місцевістю та загубилася. Хлопець терміново звернувся до поліції. У ГУНП повідомили: пошукові загони прочісували місцевість, у тому числі лісові масиви. Жінку треба було рятувати терміново, адже вона могла замерзнути. Її знайшли за п’ять годин на узбіччі лісу – знесиленою та розгубленою. Слідом допомогу надавали медики.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов
21.01.2026, 13:58
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
21.01.2026, 10:08
Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)
Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)
21.01.2026, 12:07
Ілюмінація в Харкові та області: чи стане її менше, відповів Синєгубов
Ілюмінація в Харкові та області: чи стане її менше, відповів Синєгубов
21.01.2026, 11:47
Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)
Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)
20.01.2026, 19:11
Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)
Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)
21.01.2026, 12:21

Новини за темою:

12.01.2026
Харків’янин заблукав у горах: чоловіку допомогли рятувальники (відео)
17.10.2023
Мешканка Харківщини загубила чоловіка і заявила в поліцію. Його знайшли в полі
17.02.2023
На Чугуївщині врятували чоловіка, який 5 годин блукав у лісі та втратив надію
03.02.2023
У лісі в Карпатах заблукав сноубордист із Харкова – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Літня жінка заблукала на Харківщині: їй допомогли копи», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 12:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські на Харківщині допомогли літній жінці, яка заблукала, дістатися додому.".