Літня жінка заблукала на Харківщині: їй допомогли копи

Поліцейські на Харківщині допомогли літній жінці, яка заблукала, дістатися додому.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 січня отримали повідомлення про те, що в селищі Нова Водолага на одній з вулиць місцевий мешканець виявив загублену жінку, яка шукає дім, але адресу не пам’ятає.

«На місце виїжджала група реагування патрульної поліції у складі інспекторів Тетяни Токар та Максима Ткачова. Літня жінка не змогла пояснити хто вона. Лише повідомила, що заблукала», – додали правоохоронці.

Копи встановили особу жінки та місце її проживання. 82-річну жительку доставили додому.

Нагадаємо, громадянку Японії розшукували по засніжених лісах Харківщини поліціянти. Жінка приїхала в гості до свого хлопця в Україну напередодні Нового року. А 19 січня вирішила прогулятися незнайомою місцевістю та загубилася. Хлопець терміново звернувся до поліції. У ГУНП повідомили: пошукові загони прочісували місцевість, у тому числі лісові масиви. Жінку треба було рятувати терміново, адже вона могла замерзнути. Її знайшли за п’ять годин на узбіччі лісу – знесиленою та розгубленою. Слідом допомогу надавали медики.