Live

Пожилая женщина заблудилась на Харьковщине: ей помогли копы

Общество 12:50   21.01.2026
Виктория Яковенко
Пожилая женщина заблудилась на Харьковщине: ей помогли копы Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские на Харьковщине помогли пожилой женщине добраться домой.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 января получили уведомление о том, что в поселке Новая Водолага на одной из улиц местный житель обнаружил потерянную женщину, которая ищет дом, но адреса не помнит.

«На место выезжала группа реагирования патрульной полиции в составе инспекторов Татьяны Токарь и Максима Ткачева. Пожилая женщина не смогла объяснить, кто она. Только сообщила, что заблудилась», — добавили правоохранители.

Копы установили личность женщины и место ее жительства. 82-летнюю жительницу доставили домой.

Напомним, гражданку Японии разыскивали по заснеженным лесам Харьковщины полицейские. Женщина приехала в гости к своему парню в Украину в канун Нового года. А 19 января решила прогуляться по незнакомой местности и потерялась. Парень срочно обратился в полицию. В ГУНП сообщили: поисковые отряды прочесывали местность, в том числе лесные массивы. Женщину нужно было спасать срочно, ведь она могла замерзнуть. Ее нашли через пять часов на обочине леса — обессиленной и растерянной. Следом помощь оказывали медики.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.01.2026, 21:38
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
21.01.2026, 14:02
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
21.01.2026, 09:39
Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории
21.01.2026, 06:00
Дрон РФ упал в одном из районов Харькова – Терехов
Дрон РФ упал в одном из районов Харькова – Терехов
21.01.2026, 13:58

Новости по теме:

12.01.2026
Харьковчанин заблудился в горах: мужчине помогли спасатели (видео)
17.10.2023
Жительница Харьковщины потеряла мужа и обратилась в полицию. Его нашли в поле
17.02.2023
На Чугуевщине спасли мужчину, который 5 часов блуждал в лесу и потерял надежду
03.02.2023
В лесу в Карпатах заблудился сноубордист из Харькова — ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пожилая женщина заблудилась на Харьковщине: ей помогли копы», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 12:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские на Харьковщине помогли пожилой женщине добраться домой.".