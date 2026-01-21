Пожилая женщина заблудилась на Харьковщине: ей помогли копы

Полицейские на Харьковщине помогли пожилой женщине добраться домой.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 января получили уведомление о том, что в поселке Новая Водолага на одной из улиц местный житель обнаружил потерянную женщину, которая ищет дом, но адреса не помнит.

«На место выезжала группа реагирования патрульной полиции в составе инспекторов Татьяны Токарь и Максима Ткачева. Пожилая женщина не смогла объяснить, кто она. Только сообщила, что заблудилась», — добавили правоохранители.

Копы установили личность женщины и место ее жительства. 82-летнюю жительницу доставили домой.

Напомним, гражданку Японии разыскивали по заснеженным лесам Харьковщины полицейские. Женщина приехала в гости к своему парню в Украину в канун Нового года. А 19 января решила прогуляться по незнакомой местности и потерялась. Парень срочно обратился в полицию. В ГУНП сообщили: поисковые отряды прочесывали местность, в том числе лесные массивы. Женщину нужно было спасать срочно, ведь она могла замерзнуть. Ее нашли через пять часов на обочине леса — обессиленной и растерянной. Следом помощь оказывали медики.