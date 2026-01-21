Пожилая женщина заблудилась на Харьковщине: ей помогли копы
Полицейские на Харьковщине помогли пожилой женщине добраться домой.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 января получили уведомление о том, что в поселке Новая Водолага на одной из улиц местный житель обнаружил потерянную женщину, которая ищет дом, но адреса не помнит.
«На место выезжала группа реагирования патрульной полиции в составе инспекторов Татьяны Токарь и Максима Ткачева. Пожилая женщина не смогла объяснить, кто она. Только сообщила, что заблудилась», — добавили правоохранители.
Копы установили личность женщины и место ее жительства. 82-летнюю жительницу доставили домой.
Напомним, гражданку Японии разыскивали по заснеженным лесам Харьковщины полицейские. Женщина приехала в гости к своему парню в Украину в канун Нового года. А 19 января решила прогуляться по незнакомой местности и потерялась. Парень срочно обратился в полицию. В ГУНП сообщили: поисковые отряды прочесывали местность, в том числе лесные массивы. Женщину нужно было спасать срочно, ведь она могла замерзнуть. Ее нашли через пять часов на обочине леса — обессиленной и растерянной. Следом помощь оказывали медики.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: заблудился, пожилая женщина, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пожилая женщина заблудилась на Харьковщине: ей помогли копы», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 12:50;