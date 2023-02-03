В лесу в Карпатах заблудился сноубордист из Харькова — ГСЧС
24-летнего мужчину из Харькова спасатели из Рахова нашли благодаря присланным GPS-координатам, сообщила ГСЧС.
24-летний мужчина из Харькова катался на сноуборде на территории горнолыжного курорта «Драгобрат» в Раховском районе. Во время катания на лыжах он потерял ориентир и заблудился в лесу.
Из-за сильного снегопада мужчина не мог найти дорогу к курорту, поэтому позвонил по телефону своей девушке, а уже она связалась со спасателями ГСЧС. О том, что харьковчанин заблудился, девушка сообщила 2 февраля в 19:00.
Специалисты позвонили парню и, благодаря присланным GPS-координатам, в 21:15 нашли его. Сноубордист чувствовал себя нормально и в медицинской помощи не нуждался. Поэтому спасатели города Рахов отвезли его к месту временного проживания.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 13:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летнего мужчину из Харькова спасатели из Рахова нашли благодаря присланным GPS-координатам, сообщила ГСЧС.".