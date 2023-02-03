В лесу в Карпатах заблудился сноубордист из Харькова — ГСЧС

24-летнего мужчину из Харькова спасатели из Рахова нашли благодаря присланным GPS-координатам, сообщила ГСЧС.

24-летний мужчина из Харькова катался на сноуборде на территории горнолыжного курорта «Драгобрат» в Раховском районе. Во время катания на лыжах он потерял ориентир и заблудился в лесу.

Из-за сильного снегопада мужчина не мог найти дорогу к курорту, поэтому позвонил по телефону своей девушке, а уже она связалась со спасателями ГСЧС. О том, что харьковчанин заблудился, девушка сообщила 2 февраля в 19:00.

Специалисты позвонили парню и, благодаря присланным GPS-координатам, в 21:15 нашли его. Сноубордист чувствовал себя нормально и в медицинской помощи не нуждался. Поэтому спасатели города Рахов отвезли его к месту временного проживания.